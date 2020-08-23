Жительница Бурятии три дня не искала ребенка, думая, что он у родственников

Пятилетний малыш пропал 19 августа



22 августа в полицию Прибайкальского района обратилась 44-летняя жительница ст. Таловка. Она сообщила, что 19 августа её пятилетний сын ушёл из дома и до настоящего времени не вернулся.



Спустя несколько часов в МВД сообщили, что ребенок найден, с ним все в порядке. Мать мальчика пояснила, что не искала сына, думая, что он у родственников. Где был ребенок все эти дни, не сообщается.



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