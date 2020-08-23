В Бурятии вальщик леса "перестарался" на 63 тысячи рублей

Мужчина подумал, что его зарплата вырастет от того, что он спилит больше деревьев



В Бурятии полицейские пресекли незаконную рубку лесных насаждений на территории Гурульбинского участкового лесничества. Установлено, что работая вальщиком леса у индивидуального предпринимателя, 54-летний житель с. Гурульба, умышленно допустил переруб и произвел рубку неклеймёных деревьев. Всего мужчина неправомерно заготовил около четырех кубометров сосны. Ущерб, нанесённый лесному фонду, составил более 63 тысяч рублей.



"По словам подозреваемого, он дополнительно срубил не предназначенные для вырубки деревья, поскольку заработная плата зависит от объема спиленной древесины. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

