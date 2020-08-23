Житель Бурятии культивировал мак на своем участке

Кроме того, у него в бане полицейские нашли марихуану и гашишное масло



В рамках операции «Мак-2020» сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Бурятия во дворе дома 56-летнего жителя с. Троицкое обнаружили 75 кустов наркосодержащего растения - мака. Мужчина культивировал наркотик на своем участке. Кроме того, в бане полицейские обнаружили более 150 граммов марихуаны и более 15 граммов гашишного масла.



"По предварительной информации сельчанин находился в состоянии наркотического опьянения, решается вопрос о его привлечении к административной ответственности. В отношении гражданина возбуждены уголовные дела", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Полиция напоминает, что об известных Вам фактах наркопреступлений, лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в ближайший территориальный орган внутренних дел либо по телефону 102 (112).



Фото: "Номер один"

