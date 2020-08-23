В Бурятии семья с двумя детьми заблудилась в лесу

Родители самостоятельно дозвонились до спасателей



В субботу вечером в службу 112 позвонила семья с двумя детьми. Они сообщили, что потерялись в лесу в районе перевала Пыхта Прибайкальского района. Сотрудники службы 112 оперативно передали звонок в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу (БРПСС).



"Четыре человека БРПСС выехали на место поисков. Местоположение семьи было известно, благодаря определению геоданных, но поиски затруднились, по причине того, что потерявшиеся решили уйти с указанного на карте места. Плохая связь той местности не давала вновь определить местонахождение людей. Сотрудники БРПСС самостоятельно нашли семью и проводили до личного автомобиля потерявшихся", - сообщили в пресс-службе РА ГО и ЧС.



Фото: "Номер один"