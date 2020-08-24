В Бурятии суд оставил убийцу на свободе

Прокуратура обжаловала слишком мягкий приговор





Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в январе 2020 года в ходе распития спиртного 37-летняя жительница поселка Каменск поссорилась со знакомой, после чего нанесла ей удар кухонным ножом в грудь. Потерпевшая скончалась на месте.

За совершение убийства Кабанский райсуд приговорил женщину к 5 годам лишения свободы. При этом исполнение приговора было отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста - до 2022 года.Прокурор с учетом обстоятельств совершения особо тяжкого преступления не согласился с мягкостью назначенного наказания и обжаловал приговор. Верховный суд республики, рассмотрев представление прокурора, а также апелляционную жалобу сестры погибшей, на попечении которой осталось двое несовершеннолетних детей убитой, усилил виновной наказание. Женщина приговорена к 8 годам лишения свободы и отправлена в колонию общего режима.Фото: «Номер один»