В Бурятии сбили двух пешеходов

Одно из ДТП совершил пьяный водитель





Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в республике за сутки зафиксировано два ДТП с участием пешеходов.

Так, в Муйском районе на 14 км автодороги «Улан-Макит - Таксимо» 45-летний водитель автомобиля «Тойота» сбил 35-летнего мужчину, после чего врезался в стоящий автомобиль «Ваз 2121». Пострадавшего с травмами госпитализировали в ЦРБ поселка Таксимо. Освидетельствование виновника наезда показало, что он пьян. Результат составил 0,90 мг/л.





Днем в Северобайкальске 32-летний водитель автомобиля «Тойота Филдер» на парковке магазина на Ленинградском проспекте наехал на 44-летнюю женщину. С открытым переломом левого бедра пострадавшую увезли в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии