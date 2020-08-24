В Улан-Удэ мужчина полчаса провисел на балконе вниз головой

Все это время правоохранители держали его за ноги





Вчера в десятом часу вечера в полицию Улан-Удэ поступило сообщение о семейном скандале в одной из квартир многоэтажных домов Железнодорожного района. Прибывших сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии встретили две взволнованные женщины - теща и жена проживавшего в квартире мужчины. Они пояснили, что их родственник вышел на балкон пятого этажа и задумал нехорошее.

Открыв дверь на балкон, росгвардейцы увидели, что мужчина сидит на ограждении. Сотрудники вневедомственной охраны вступили с ним в переговоры, предварительно вызвав на место полицию, скорую и МЧС. В течение 20 минут росгвардейцы успокаивали мужчину, который не подпускал к себе, и уговаривали его спуститься.В один миг мужчина полетел вниз, но росгвардейцы успели схватить его за ноги. Тот сопротивлялся и пытался вырваться. На помощь подоспели полицейские. Вместе правоохранители держали мужчину, висевшего вниз головой, в течение получаса. Затащить его внутрь силовики не могли – мешал узкий балкон.Наконец, прибывшие пожарные забрались по развернутой лестнице, связали мужчине руки веревкой, а второй ее конец закинули на балкон. После этого правоохранители подняли жильца на балкон и завели в квартиру. После разбирательства буйного гражданина передали медикам, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: «Номер один»