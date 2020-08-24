В Бурятии подросток украл коньяк и угнал автомобиль для поездки на Байкал

15-летний парень ранее уже привлекался к уголовной ответственности





Ранним утром 21 августа в полицию Иволгинского района Бурятии от жительницы Поселья поступило сообщение об угоне со двора ее дома автомобиля «Хонда Фит». Ущерб составил 255 тысяч рублей.

Спустя несколько часов в полицию Октябрьского района Улан-Удэ поступило сообщение о краже из магазина. Неизвестный проник в торговую точку через форточку и похитил из кассы около 17 тысяч рублей, три бутылки коньяка и продукты питания.Полицейские просмотрели записи с камеры видеонаблюдения и выяснили, что подозреваемый скрылся на автомобиле, угнанном в Иволгинском районе. Вскоре по подозрению в совершении преступлений на побережье Байкала в Прибайкальском районе задержали 15-летнего улан-удэнца.Как выяснилось, ночью злоумышленник угнал автомобиль, воспользовавшись тем, что ключи находились в салоне. А после кражи из магазина подросток в компании своих друзей направился отдыхать на Байкал. Как сообщили в МВД Бурятии, ранее он уже привлекается к уголовной ответственности за имущественные преступления.В отношении несовершеннолетнего возбуждены уголовные дела по статьям «Кража» и «Угон».Фото: «Номер один»