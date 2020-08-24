В Бурятии ищут утонувших на Селенге монголов

Поиски тел в соседнем государстве результатов не дали







21 августа в Пограничное управление ФСБ России по РБ поступила информация из Монголии о том, что в Селенге утонули два гражданина этой страны. Поиски тел погибших на территории соседнего государства результатов не дали. Вероятно, течение уже унесло их в Россию.

В связи с этим Монголия запросила помощь у нашей страны. Информация о происшествии уже передана в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, вчера спасатели направились на место поисков в 12 км от границы с Монголией. Сегодня с утра они приступили к поискам.Фото: «Номер один»