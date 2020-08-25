Землетрясение напугало жителей района в Бурятии

В МЧС сообщили, что толчки не ощущались





24 августа в 16.08 в Бурятии было зарегистрировано землетрясение. Его эпицентр находился в 40 км южнее поселка Баргузин, магнитуда составила 4,2 балла. Со слов оперативного дежурного ЕДДС Баргузинского района, толчки не ощущались. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме, рассказали в МЧС Бурятии.

Между тем жители района сообщают, что почувствовали землетрясение. Некоторые даже «оценили» его в 5-6 баллов.«Сегодня в Баргузинском районе было землетрясение 5-6 баллов. Гремела посуда, и все вокруг тряслось. Было страшно», написал один из жителей в паблике «Аноним 03».Напомним, землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.Фото: «Номер один»