В Улан-Удэ дотла сгорел большой магазин

Возгорание произошло ранним утром (видео)





Крупный пожар произошел утром 25 августа в Улан-Удэ в магазине БМПК, расположенном возле остановки «ВАИ» на повороте на Спиртзаводскую трассу.









Задымление в магазине заметили проезжавшие мимо люди. Они и вызвали пожарных. Однако к их приезду огонь уже охватил все здание и угрожал соседнему строению.









«Около 5 утра проезжали мимо - не было признаков даже дыма, а через час уже сгорел большой магазин. Мы пожарных вызвали, через 10 минут приехали, соседнее здание вроде бы спасли», рассказывают очевидцы.









Фото: vk.com/dtp_03, видео: «Аноним 03»