В Бурятии неопытный водитель опрокинул «Камаз»

Травмированы три человека





ДТП произошло около 10 часов утра 24 августа в Еравнинском районе.

35-летний водитель автомобиля «Камаз», следуя со стороны Сосново-Озерского в направлении Исинги, не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии сам водитель и две пассажирки грузовика, женщины 35 и 39 лет, получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водитель имел небольшой стаж вождении грузовых автомобилей – всего 2,5 месяца.Фото: ГИБДД Бурятии