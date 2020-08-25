В Бурятии пропал подросток

Парень ушел из дома 20 августа и не вернулся





В Бурятии полицейские разыскивают 17-летнего Сергея Лоскутникова. Вечером 20 августа парень ушел из дома на улице Пушкина в Гусиноозерске и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: европейской внешности, на вид 16-17 лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темные.Был одет: кепка черная, голубая футболка, брюки и кроссовки черного цвета.При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении МВД Бурятии просит незамедлительно сообщить по телефонам: или 8 (301 45) 42-7-02; 8-999-683-88-15 или 102 (112).