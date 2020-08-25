Улан-удэнец простил угонщика своего автомобиля

Воришка заплатил 140 тысяч и извинился перед хозяином машины



17 августа в Советском районном суде было вынесено решение по довольно необычному делу. Хозяин угнанной с заправки машины простил воришке все обиды и отпустил его с миром, попросив прекратить уголовное преследование в отношении него. Так, безработному 37-летнему мужчине удалось выйти сухим из воды. Правда, сначала заплатив за разбитый им автомобиль 140 тысяч рублей.



Происшествие случилось 13 июня этого года. Как выясняется, события того дня были для ранее не судимого, безработного Олега Петрова более чем насыщенными. Сначала он заехал и выпил с одним другом. Часов в 7 вечера отправился ко второму приятелю, чтобы продолжить возлияние. Около 22 часов уже изрядно подвыпивший любитель приключений все-таки решил возвращаться домой. Для этого мужчина вызвал такси в район Сужи Иволгинского района, где он гостил. Во время поездки, в салоне такси Олегу стало плохо, он попросил водителя остановиться. Пока захмелевший пассажир пытался прийти в себя на свежем воздухе, таксист предпочел ретироваться.



Петрову ничего не оставалась как пойти в сторону города уже пешком. Проходя мимо автозаправки на улице Дорожная, он увидел, что возле одной из колонок стоит машина со включенным двигателем, в салоне которой никого нет. Тогда он решил воспользоваться чужим авто, чтобы добраться до нужного ему адреса. Отметим, что поехать он решил все-таки уже не домой, а почему-то на свой приусадебный участок в Гурульбе. Однако в районе Тулунжи водитель не справился с управлением и совершил опрокидывание. Очнулся горе-угонщик только в больнице.



Хозяин авто оценил свой ущерб в 140 тысяч рублей. Удивительно, но угонщик оперативно и добровольно выплатил владельцу машины всю сумму компенсации, извинившись за свой проступок. Стороны примирились, после чего решением суда угонщик был освобожден от уголовного преследования.



- Потерпевший заявил, что простил и примирился с Петровым. Денежная компенсация в размере 140 тысяч рублей была выплачена до судебного заседания, принесены извинения. В связи с чем отсутствуют какие-либо претензии. По мнению суда, все условия, необходимые для освобождения от уголовной ответственности по указанным в статье 25 УПК и статье 76 УК РФ основаниям, подсудимым были выполнены, - комментирует старший помощник прокурора Советского района г. Улан-Удэ Юлия Тесленко.



Каким образом официально безработный и состоящий на учете в наркодиспансере мужчина так быстро изыскал столь немалую сумму, остается только догадываться.



Имя и фамилия фигуранта дела изменены

