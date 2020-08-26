На трассе в Бурятии грузовик раздавил пенсионера

Пожилой мужчина скончался на месте





Два ДТП, связанные с наездами на пешеходов, случились за минувшие сутки в Бурятии.

Одно из ДТП произошло около 9 часов вечера на трассе Улан-Удэ – Кяхта в 6 км от Гусиноозерска. 35-летний водитель автомобиля «МАН» сбил 71-летнего пешехода, который шел в попутном направлении. В результате наезда пенсионер от полученных травм скончался на месте.Еще один наезд случился в районе СНТ «Солнечный 2». 25-летний водитель автомобиля «Тойота Спасио», ехавший со стороны Улан-Удэ в направлении Онохоя, сбил 40-летнего мужчину. Пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, пострадавший находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения.Фото: ГИБДД Бурятии