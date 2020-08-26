В Бурятии женщина с ребенком попали в больницу после ДТП

Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся





ДТП произошло днем 25 августа на дороге «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск» в 3 км от села Михайловка. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 37-летняя женщина за рулем «Тойоты Камри» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии водитель и 14-летний пассажир автомобиля получили травмы и были госпитализированы.





Еще одно ДТП с перевернувшимся автомобилем произошло около 6 часов утра в Тункинском районе. Там 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2102», ехавший по дороге «Култук – Монды», в 3 км от села Зун-Мурино не справился с управлением и перевернулся. Подросток получил травмы различной степени тяжести.





Фото: ГИБДД Бурятии