26.08.2020
В Бурятии женщина с ребенком попали в больницу после ДТП

В Бурятии женщина с ребенком попали в больницу после ДТП

Автомобиль вылетел с дороги и перевернулся

ДТП произошло днем 25 августа на дороге «Гусиноозерск – Петропавловка – Закаменск» в 3 км от села Михайловка. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 37-летняя женщина за рулем «Тойоты Камри» не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате аварии водитель и 14-летний пассажир автомобиля получили травмы и были госпитализированы.


Еще одно ДТП с перевернувшимся автомобилем произошло около 6 часов утра в Тункинском районе. Там 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2102», ехавший по дороге «Култук – Монды», в 3 км от села Зун-Мурино не справился с управлением и перевернулся. Подросток получил травмы различной степени тяжести.


Фото: ГИБДД Бурятии
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