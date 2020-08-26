В Бурятии прекратили поиск утонувших монголов

Найти их тела не удалось
В Бурятии прекращены поиски двух граждан Монголии, которые, предположительно, утонули 18 августа в Селенге на территории сопредельного государства в 12 км от границы с республикой.
Поиски проводились с 23 августа на территории Кяхтинского района силами сотрудников Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. За последние сутки было обследовано 88 км акватории Селенги от села Хоронхой до села Усть-Кяхта. Всего спасатели обследовали 180 км реки и береговой линии.
«Местонахождение тел граждан Монголии по-прежнему неизвестно. Сейчас поиски прекращены до выяснения новых обстоятельств», сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Фото: «Номер один»
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