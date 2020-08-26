В Бурятии заблудившийся грибник три дня провел в лесу

Мужчине ночевал в зимовье, на которое случайно наткнулся





В Бурятии благополучно завершилась история сборщика дикоросов, который 23 августа заблудился в лесу вблизи села Шазага Кяхтинского района. Мужчина находился в лесу вместе со своим отцом и не вернулся во временный лагерь.

24 августа на поиски пропавшего выехали пятеро спасателей БРПСС. Выйти на связь с потерявшимся не удавалось, но около полуночи он сам дозвонился до супруги и сообщил, что набрел на зимовье.На следующий день спасатели продолжили поиски. Когда им удалось установить связь с потерявшимся, он сообщил, что видит людей. Мужчина попросил их о помощи и те довезли его до поселка Бичура Бичурского района, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: «Номер один»