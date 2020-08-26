Улан-удэнец украл в магазине кроссовки, а на их место положил другие, украденные там же ранее

Вероятно, первая похищенная обувь мужчине не подошла





В Улан-Удэ полицейские разыскивают подозреваемого в краже обуви из спортивного магазина на улице Жердева. Как сообщили в МВД Бурятии, кража произошла вечером 21 августа. Неизвестный похитил из торговой точки кроссовки черно-желтого цвета. Вместо них он положил в коробку другие – как выяснилось, похищенные из того же магазина несколькими днями ранее. Ущерб составил около восьми тысяч рублей. В новой обуви злоумышленник покинул помещение.

Приметы разыскиваемого: мужчина азиатской внешности, на вид 30 лет, рост 170-175 см, среднего телосложения. Был одет во все черное.При наличии какой-либо информации о данном гражданине или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (924) 353-77-28, 8 (9025) 31-00-31 или 102 (112).