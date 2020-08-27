В Улан-Удэ пенсионер жестоко заплатил за замечание хулигану

Молодчик разбил пожилому мужчине голову об автомобиль





В Улан-Удэ в первом часу ночи сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии поступило сообщение, что на ул. Приречной молодой человек избивает пожилого мужчину.

Прибывшие на место происшествия росгвардейцы задержали парня, который даже при приближении правоохранителей продолжал избивать пенсионера. Быстро утихомирив нападавшего, сотрудники вневедомственной охраны вызвали скорую для потерпевшего. А агрессивного молодого человека передали полицейским для дальнейшего разбирательства.Как выяснилось, пожилой мужчина, проживающий на Кирзаводе, возвращался домой. Проходя по улице Приречной, он увидел, как молодой человек разбивает припаркованный автомобиль. Пенсионер сделал хулигану замечание. Тот, взбесившись, набросился на пожилого человека с кулаками и начал его избивать. Нападавший разбил мужчине голову, ударив об автомобиль.Правоохранителей вызвали жильцы дома, которые услышали шум и крики. У автомобиля задержанный оторвал молдинг на крыше, разбил лобовое и боковое стекло, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии