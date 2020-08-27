В Бурятии пропал пенсионер, страдающий потерей памяти

80-летний мужчина ушел из дома 25 августа





В Бурятии полицейские разыскивают 80-летнего жителя села Иволгинск Николая Михайлова. 25 августа около 15 часов пенсионер ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Особые приметы: родинка под левым глазом, гематома под правым, на правой руке отсутствует средний палец, при ходьбе хромает.





Приметы: азиатской внешности, на вид 80 лет, рост 170-172 см, плотного телосложения.Был одет: рубашка темно-синего цвета с капюшоном, трико, кроссовки темные, панама светлая либо черная кепка.Страдает потерей памяти. Плохо ориентируется на местности.При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 29-53-70, 8 (3012) 41-66-45 или 102 (112).