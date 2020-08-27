В Улан-Удэ задержали бывшего замглавы минздрава Бурятии

По информации источников, дело связано еще с прежней работой Натальи Бухольцевой





По информации источников «Номер один», вчера силовики задержали бывшего первого заместителя министра здравоохранения Бурятии, а ныне главврача городской больницы №4 в Улан-Удэ Наталью Бухольцеву. По имеющейся информации, задержание связано с ее прежней работой еще до назначения в министерство, когда она занимала пост главврача городской поликлиники №6.