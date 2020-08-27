В Улан-Удэ задержали бывшего замглавы минздрава Бурятии

По информации источников, дело связано еще с прежней работой Натальи Бухольцевой
По информации источников «Номер один», вчера силовики задержали бывшего первого заместителя министра здравоохранения Бурятии, а ныне главврача городской больницы №4 в Улан-Удэ Наталью Бухольцеву. По имеющейся информации, задержание связано с ее прежней работой еще до назначения в министерство, когда она занимала пост главврача городской поликлиники №6.
Напомним, главврач городской поликлиники №6, депутат горсовета Улан-Удэ Наталья Бухольцева получила должность первого заместителя министра здравоохранения Бурятии в августе 2018 года. В министерстве она проработала до мая этого года, после чего уволилась по собственному желанию и стала главврачом городской больницы № 4.
Фото: «Номер один»
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