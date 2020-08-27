Экс-замглаву минздрава Бурятии подозревают в мошенничестве на 47 миллионов

Наталья Бухольцева может оказаться в СИЗО





Следственный комитет Бурятии обнародовал подробности уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего первого заместителя министра здравоохранения Бурятии, а ныне главврача городской больницы №4 в Улан-Удэ Натальи Бухольцевой. Как ранее сообщал «Номер один», ее задержание силовики провели накануне

«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», сообщает следственное ведомство.





Напомним, главврач городской поликлиники №6, депутат горсовета Улан-Удэ Наталья Бухольцева получила должность первого заместителя министра здравоохранения Бурятии в августе 2018 года. В министерстве она проработала до мая этого года, после чего уволилась по собственному желанию и стала главврачом городской больницы № 4.

Наталью Бухольцеву подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По данным следствия, в январе 2018 года, являясь главврачом поликлиники №6 в Улан-Удэ, Наталья Бухольцева вступила в сговор с представителем коммерческой организации.«Под видом оплаты договора аренды имущества они решили совершить хищение денежных средств учреждения путем явного завышения цены контракта, которая превысила 70 млн. рублей. Хотя вся стоимость предоставляемого в аренду имущества едва достигала 17 млн. рублей. Более того часть указанного в договоре имущества в поликлинику поступила лишь спустя год после подписания контракта. Тем не менее, главным врачом изначально подписан акт приемки данного имущества, и регулярно вносились платежи за его якобы использование. Таким образом, по версии следствия, в результате действий главного врача в сговоре с представителем коммерческой организации учреждению здравоохранения причинен ущерб в размере более 47,5 млн. рублей», сообщили в Следственном комитете Бурятии.Преступление выявили сотрудники УЭБ и ПК МВД Бурятии совместно с сотрудниками УФСБ по РБ. Дело ведет отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии.Фото: «Номер один»