Экс-замглаву минздрава Бурятии подозревают в мошенничестве на 47 миллионов

Наталья Бухольцева может оказаться в СИЗО
Следственный комитет Бурятии обнародовал подробности уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего первого заместителя министра здравоохранения Бурятии, а ныне главврача городской больницы №4 в Улан-Удэ Натальи Бухольцевой. Как ранее сообщал «Номер один», ее задержание силовики провели накануне.
Наталью Бухольцеву подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По данным следствия, в январе 2018 года, являясь главврачом поликлиники №6 в Улан-Удэ, Наталья Бухольцева вступила в сговор с представителем коммерческой организации.
«Под видом оплаты договора аренды имущества они решили совершить хищение денежных средств учреждения путем явного завышения цены контракта, которая превысила 70 млн. рублей. Хотя вся стоимость предоставляемого в аренду имущества едва достигала 17 млн. рублей. Более того часть указанного в договоре имущества в поликлинику поступила лишь спустя год после подписания контракта. Тем не менее, главным врачом изначально подписан акт приемки данного имущества, и регулярно вносились платежи за его якобы использование. Таким образом, по версии следствия, в результате действий главного врача в сговоре с представителем коммерческой организации учреждению здравоохранения причинен ущерб в размере более 47,5 млн. рублей», сообщили в Следственном комитете Бурятии.
Преступление выявили сотрудники УЭБ и ПК МВД Бурятии совместно с сотрудниками УФСБ по РБ. Дело ведет отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Бурятии.
«В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. Решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу», сообщает следственное ведомство.
Напомним, главврач городской поликлиники №6, депутат горсовета Улан-Удэ Наталья Бухольцева получила должность первого заместителя министра здравоохранения Бурятии в августе 2018 года. В министерстве она проработала до мая этого года, после чего уволилась по собственному желанию и стала главврачом городской больницы № 4.
Фото: «Номер один»
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