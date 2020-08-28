Наталью Бухольцеву отправили в СИЗО

Суд удовлетворил ходатайство следствия







Бывший первый заместитель министра здравоохранения Бурятии, а ныне главврач городской больницы №4 в Улан-Удэ Наталья Бухольцева по решению суда взята под стражу и отправлена в СИЗО. Об этом сообщает Следственный комитет Бурятии.