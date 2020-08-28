Наталью Бухольцеву отправили в СИЗО

Суд удовлетворил ходатайство следствия
Бывший первый заместитель министра здравоохранения Бурятии, а ныне главврач городской больницы №4 в Улан-Удэ Наталья Бухольцева по решению суда взята под стражу и отправлена в СИЗО. Об этом сообщает Следственный комитет Бурятии.
Напомним, Наталью Бухольцеву подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По данным следствия, в январе 2018 года, являясь главврачом поликлиники №6 в Улан-Удэ, Наталья Бухольцева вступила в сговор с представителем коммерческой организации.
«Под видом оплаты договора аренды имущества они решили совершить хищение денежных средств учреждения путем явного завышения цены контракта, которая превысила 70 млн. рублей. Хотя вся стоимость предоставляемого в аренду имущества едва достигала 17 млн. рублей. Более того часть указанного в договоре имущества в поликлинику поступила лишь спустя год после подписания контракта. Тем не менее, главным врачом изначально подписан акт приемки данного имущества, и регулярно вносились платежи за его якобы использование. Таким образом, по версии следствия, в результате действий главного врача в сговоре с представителем коммерческой организации учреждению здравоохранения причинен ущерб в размере более 47,5 млн. рублей», сообщили в Следственном комитете Бурятии.
Фото: «Номер один»
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