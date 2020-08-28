В Улан-Удэ взят по стражу второй фигурант дела экс-замглавы Минздрава Бурятии

Это представитель компании «Офтальмологический центр»
Как стало известно «Номер один», в Улан-Удэ по решению суда взят под стражу еще один фигурант громкого уголовного дела бывшего заместителя министра здравоохранения Бурятии Натальи Бухольцевой. По информации источников, это женщина, представлявшая интересы ООО «Офтальмологический центр». Именно с этой фирмой главврач поликлиники №6 Улан-Удэ Наталья Бухольцева подписала контракт на оказание услуг по аренде медицинского оборудования стоимостью 70 млн рублей.
Торги были объявлены в декабре 2017 года. К слову, сам «Офтальмологический центр» был учрежден за два месяца до этого, в октябре 2017 года. Владельцем фирмы является Аюр Хамаганов.
Напомним, Наталью Бухольцеву подозреваютв мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По данным следствия, в январе 2018 года, являясь главврачом поликлиники №6 в Улан-Удэ, Наталья Бухольцева вступила в сговор с представителем коммерческой организации.
«Под видом оплаты договора аренды имущества они решили совершить хищение денежных средств учреждения путем явного завышения цены контракта, которая превысила 70 млн. рублей. Хотя вся стоимость предоставляемого в аренду имущества едва достигала 17 млн. рублей. Более того часть указанного в договоре имущества в поликлинику поступила лишь спустя год после подписания контракта. Тем не менее, главным врачом изначально подписан акт приемки данного имущества, и регулярно вносились платежи за его якобы использование. Таким образом, по версии следствия, в результате действий главного врача в сговоре с представителем коммерческой организации учреждению здравоохранения причинен ущерб в размере более 47,5 млн. рублей», сообщили в Следственном комитете Бурятии.
Как уже сообщал «Номер один», по решению суда вчера Наталья Бухольцева была взята под стражу и отправлена в СИЗО.
Фото: «Номер один»
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