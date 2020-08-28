В Улан-Удэ взят по стражу второй фигурант дела экс-замглавы Минздрава Бурятии

Это представитель компании «Офтальмологический центр»





Как стало известно «Номер один», в Улан-Удэ по решению суда взят под стражу еще один фигурант громкого уголовного дела бывшего заместителя министра здравоохранения Бурятии Натальи Бухольцевой. По информации источников, это женщина, представлявшая интересы ООО «Офтальмологический центр». Именно с этой фирмой главврач поликлиники №6 Улан-Удэ Наталья Бухольцева подписала контракт на оказание услуг по аренде медицинского оборудования стоимостью 70 млн рублей.