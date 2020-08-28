В Бурятии пожилая автомобилистка задавила пьяного пешехода

Мужчина скончался на месте





ДТП произошло вечером 27 августа на дороге «Улан-Удэ – Кижинга – Хоринск» в 2 км от Онохоя. 62-летняя женщина за рулем автомобиля «Тойота РАВ-4» вне зоны пешеходного перехода сбила 37-летнего мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, по предварительным данным пешеход находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Он был одет во все темное, а на одежде отсутствовали светоотражающие элементы.Фото: ГИБДД Бурятии