Арест Натальи Бухольцевой шокировал единороссов Бурятии

Ряд членов партии считают СИЗО слишком жесткой мерой для экс-замминистра
Депутат Хурала Бурятии Михаил Гергенов на своей странице в «Фейсбуке» высказался по поводу задержания и ареста бывшего первого заместителя министра здравоохранения Бурятии, а ныне главврача городской больницы №4 в Улан-Удэ Натальи Бухольцевой. Как сообщал «Номер один», вчера по решению суда ее отправили в СИЗО.
По мнению депутата-единоросса, выбранная мера пресечения для главврача является слишком строгой.
«Ни в коем случае не хочу лезть в дела наших органов, но все- таки. Немолодая, всю жизнь работавшая в медицине человек может заслуживает снисхождения - подписки о невыезде, домашнем аресте. Неужели Наталья Андреевна так опасна для общества? Как тут не вспомнить Тамару Григорьевну (Бидогаеву – прим. авт.), ушедшую недавно с поста главврача, всю жизнь отдавшую врачеванию. Ошибки, проступки бывают у всех. Суд потом определит меру вины ее. Но есть дети, внуки, друзья, коллеги, да и просто - они женщины, мамы, может можно помягче бы как-нибудь», - написал Михаил Гергенов.
Коллегу поддержал другой депутат от «Единой России», президент Торгово-промышленной палаты Бурятии Дмитрий Дружинин. «Согласен с вами Михаил Денисович», сказал он.
За Наталью Бухольцеву вступился и другой видный «единоросс», бывший зампред правительства Бурятии по социальному развитию Владимир Матханов.
«Не верю во всю эту историю про Наталью Андреевну. Да еще и на 47 миллионов! Похоже на бюрократическую ошибку», написал он. Также экс-чиновник заявил, что он хоть сейчас и не находится в Улан-Удэ, но «готов поддержать работу адвоката».
В свою очередь уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила, что на следующей неделе у нее запланировано посещение СИЗО. «Обязательно увижусь с ней», пообещала омбудсмен.
Напомним, Наталью Бухольцеву подозревают в мошенничестве в особо крупном размере и служебном подлоге. По данным следствия, в январе 2018 года, являясь главврачом поликлиники №6 в Улан-Удэ, Наталья Бухольцева вступила в сговор с представителем коммерческой организации.
«Под видом оплаты договора аренды имущества они решили совершить хищение денежных средств учреждения путем явного завышения цены контракта, которая превысила 70 млн. рублей. Хотя вся стоимость предоставляемого в аренду имущества едва достигала 17 млн. рублей. Более того часть указанного в договоре имущества в поликлинику поступила лишь спустя год после подписания контракта. Тем не менее, главным врачом изначально подписан акт приемки данного имущества, и регулярно вносились платежи за его якобы использование. Таким образом, по версии следствия, в результате действий главного врача в сговоре с представителем коммерческой организации учреждению здравоохранения причинен ущерб в размере более 47,5 млн. рублей», сообщили в Следственном комитете Бурятии.
Также под арест взят второй фигурант уголовного дела, женщина, которая представляла интересы коммерческой фирмы.
Фото: «Номер один»
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