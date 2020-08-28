В Улан-Удэ бывшие детдомовцы украли из магазина бутылку виски за 35 тысяч

Дорогой алкоголь молодые люди планировали открыть на Новый год





23 августа в полицию Улан-Удэ поступило заявление о краже в одном из магазинов самообслуживания Октябрьского района. Неизвестные похитили из торговой точки дорогостоящий алкоголь.

Сотрудники уголовного розыска просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили личности подозреваемых. Ими оказались два друга 19 и 22 лет, ранее воспитывавшихся в одном детском доме.Молодые люди ранее неоднократно привлекались к уголовной ответственности за карманные кражи и даже отбывали наказание в местах лишения свободы. Один из них в настоящее время обучается в техникуме.Задержанные злоумышленники пояснили, что зашли в магазин, чтобы купить попить. Однако их внимание привлекла бутылка виски стоимостью 35 тысяч рублей, которую они решили похитить и открыть на Новый год.Один из парней взял бутылку со стеллажа и положил в сумку к товарищу, стоявшему поодаль – как предполагал последний, в «слепой зоне». После чего молодые люди покинули торговый зал. Они и не подозревали, что их действия запечатлела камера видеонаблюдения.Похищенный алкоголь изъят полицейскими по месту жительства подозреваемых. По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.