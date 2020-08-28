28.08.2020
Житель Бурятии убил родственника обухом топора

Житель Бурятии убил родственника обухом топора

На допросе мужчина говорил, что не хотел убивать, иначе бы бил лезвием

Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в дачном домике в коллективном саду «Набережный» вместе с дальним родственником. 24 мая они с утра вместе употребляли спиртное. Ночью после застолья между пьяными мужчинами из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе обвиняемый схватил топор и обухом с силой нанес несколько ударов по голове собутыльника.

Потерпевший, спасаясь, выбежал из дома, дошел до соседней улицы, где упал и потерял сознание. Многие местные жители, утром проходя мимо, видели его, слышали хрипы, но никто не подошел и не оказал помощь, считая, что мужчина просто пьян. Чуть позже потерпевший скончался.

«Обвиняемый на допросах уверял следствие, что не хотел совершать убийство, так как бил противника по голове обухом топора, а не лезвием. Однако его доводы о неосторожном причинении смерти опровергнуты собранными доказательствами и результатами экспертиз», - рассказали в Следкоме.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Фото: «Номер один»

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