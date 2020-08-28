Житель Бурятии убил родственника обухом топора

На допросе мужчина говорил, что не хотел убивать, иначе бы бил лезвием





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 48-летнего жителя Улан-Удэ, обвиняемого в убийстве.







Как сообщили в следственном ведомстве, обвиняемый проживал в дачном домике в коллективном саду «Набережный» вместе с дальним родственником. 24 мая они с утра вместе употребляли спиртное. Ночью после застолья между пьяными мужчинами из-за незначительного повода произошла ссора, переросшая в потасовку. В ее ходе обвиняемый схватил топор и обухом с силой нанес несколько ударов по голове собутыльника.Потерпевший, спасаясь, выбежал из дома, дошел до соседней улицы, где упал и потерял сознание. Многие местные жители, утром проходя мимо, видели его, слышали хрипы, но никто не подошел и не оказал помощь, считая, что мужчина просто пьян. Чуть позже потерпевший скончался.«Обвиняемый на допросах уверял следствие, что не хотел совершать убийство, так как бил противника по голове обухом топора, а не лезвием. Однако его доводы о неосторожном причинении смерти опровергнуты собранными доказательствами и результатами экспертиз», - рассказали в Следкоме.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»