Кто сядет за АУЕ?*

В Бурятии стали зачищать соцсети от пропаганды воровского молодежного движения



Эксперты полагают, что решение Верховного суда РФ приравнять распространенную в регионе молодежную субкультуру АУЕ* к исламистам и фашистам с наказанием по статье 282.1 «Экстремизм» не сможет кардинально развернуть в обратную сторону криминализацию бурятской молодежи, особенно в депрессивных поселках. Тем не менее определенную роль в борьбе с лидерами преступной среды, вовлекающими детей в преступную деятельность, новый способ давления, безусловно, сыграет.



«Арестантский уклад» арестуют



Напомним, что запрещенная сегодня структура открыто пропагандирует воровскую романтику, причем как минимум половина ее участников - несовершеннолетние. По данным правоохранительных структур, движение стало активно распространяться в Бурятии и одновременно в Забайкальском крае в нулевые годы. Какое-то время АУЕ* была довольно локальным явлением, о ней не знали даже профессионалы из других регионов.



- Когда в 2010 году министром МВД Бурятии назначили омича Александра Зайченко, он не знал этой аббревиатуры, поскольку в Омске о ней тогда даже и не слышали, и попросил разъяснить ему, что это вообще такое, - рассказал «Номер один» бывший сотрудник бурятской полиции.



Но затем ситуация резко поменялась, и молодежная субкультура начала быстро распространяться по стране.



Сегодня, по данным источников из МВД РФ, «отделения» структуры зафиксированы уже в 40 российских регионах. Ее выход из тени совпал по времени с ростом экономических проблем, особенно в депрессивных рабочих поселках и городах Сибири и Дальнего Востока. Именно на фоне массовой безработицы и алкоголизма и возникло движение, пропагандирующее культ силы и агрессии.



В пресс-службе МВД Бурятии затруднились ответить на вопрос - насколько повлияет новая статья на ситуацию с молодежной преступностью, пояснив, что «необходимо дождаться, когда решение Верховного суда РФ вступит в законную силу».



Бурятский адвокат Владимир Киселев, в свою очередь, полагает, есть риск того, что в Бурятии к уголовной ответственности будут привлекаться большое количество подростков. Которые уже в колониях пройдут «криминальные университеты». По его словам, если посадки несовершеннолетних поставить на поток, то это неблагоприятно отразится на обществе. Ведь несовершеннолетние еще не до конца отдают отчет в своих действиях.



- Очень много молодых людей поначалу проникаются этими идеями, но со взрослением это обычно проходит, - сообщил он. - И всегда есть опасность ошибки, которая затем плохо отразится на их судьбах. Ведь в этот период, когда мозг подростка еще не до конца сформирован, наблюдаются недостаток критичности и излишняя внушаемость. Знаю многих нормальных ребят, получивших уголовное наказание в этот опасный период, что неблагоприятно отразилось на их будущем. И потом, немного повзрослев, устроиться на работу, куда хотели, они уже не смогли.



По словам адвоката, если государство пойдет по пути массовых посадок подростков в зоны - это один путь. Если же статью направят на взрослых организаторов вовлечения молодежи в преступную субкультуру - это другое.



Тем не менее в соцсетях Бурятии уже начали удалять посты в пабликах АУЕ*, поскольку сегодня это уже преследуется по закону. В основном остаются нефункционирующие группы ВКонтакте, где эта тема еще присутствует.



Без особой разницы



Эксперты отмечают, что, несмотря на, казалось бы, кардинальное отличие молодежных преступных группировок АУЕ* от исламистов (вроде запрещенной в РФ ИГИЛ), их объединяет одно - они умело привлекают молодежь своим идеями «равенства, братства и справедливости», однако исключительно в рамках данных организаций.



Измученный нищетой подросток, у кого отсутствует возможность вырваться из порочного круга безнадеги, вдруг обнаруживает, что есть проект, где он, оказывается, востребован (пусть и в качестве боевой единицы в рамках преступных или фундаменталистских идей). Поэтому включение АУЕ* в список запрещенных международных организаций отнюдь не случайно.



Видимо, угроза возникновения в стране крупных структур вроде молодежных латиноамериканских банд, крайне велика, что полиция с этим уже не может справиться. И вынуждена просить генпрокурора Игоря Краснова инициировать через Верховный суд РФ введение еще одного рычага влияния на ситуацию в виде статьи 282.1. Она позволяет отправлять за решетку на десять лет просто за принадлежность к данной организации.



По воровскому закону



По словам улан-удэнского адвоката Олега Клюкина, «сегодня решение Верховного суда РФ активно обсуждается в адвокатской среде, однако пока какие-то выводы делать преждевременно».



- Думается, что поправки по АУЕ* идут в русле дополнений в так называемую «воровскую статью» - 210.1 УК РФ, когда в прошлом году приняли закон, устанавливающий уголовную ответственность исключительно за лидерство в организованных преступных группировках (ОПС), - говорит адвокат. - Но пока нет сведений о том, кого осудили по данной статье. И то же самое по статье 282.1 - я не думаю, что у нее есть перспективы.



Между тем только одни карательные меры и упор на полицию бесполезны, поскольку ставка лишь на силу никогда не приводила к необходимому результату. Ведь часто в российских регионах сегодня отсутствует проект развития, где молодые люди видели бы свое будущее.



Дмитрий Родионов, «Номер один».

Фото: pixabay.com



*Экстремистская организация, запрещенная в России.