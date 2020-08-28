В Улан-Удэ из-за аварии без воды остались дома в 113-м микрорайоне

Сколько времени потребуется на ее устранение, пока не ясно





Сегодня в связи с порывом на водоводе была прекращена подача холодной воды в жилые дома 1, 2, 3, 4а, 5, 6, 8, 10 в 113-м микрорайоне Улан-Удэ. Сейчас на месте аварии работает ремонтная бригада МУП «Водоканал. Как сообщили в пресс-службе предприятия, специалисты пытаются наладить водоснабжение по временной схеме.

В ходе проведения земляных работ выяснилось, что порыв произошел на глубине около пяти метров в стальной трубе диаметром 200 мм. Дополнительная сложность заключается в том, что труба находится в кожухе, поэтому труднее найти конкретное место утечки.Чтобы дать воду потребителям как можно раньше, принято решение временно заблокировать аварийный участок и пустить воду с двух концов водопровода. Если это удастся, дальнейшие работы по устранению последствий аварии будут вестись без ограничения водоснабжения.До включения холодной воды в 113-м микрорайоне организован подвоз воды. Машина стоит между домами 1 и 3.Фото: МУП «Водоканал»