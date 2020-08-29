В Бурятии нетрезвый водитель врезался в дерево

У него не было водительских прав

28 августа рано утром в Бичурском районе Бурятии разбил машину и серьёзно пострадал пьяный водитель. 19-летний парень сел за руль автомобиля «Тойота Камри Грация» в состоянии алкогольного опьянения, к тому же не имея водительских прав.

Следуя со стороны села Слобода в направлении Малого Куналея, пьяный водитель вылетел с дороги в кювет, где врезался в дерево.

- В результате ДТП водитель получил тяжёлые травмы и был госпитализирован в медицинское учреждение, - сообщили в УГИБДД по Бурятии.

Фото: УГИБДД по Бурятии