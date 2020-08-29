В Бурятии у хабаровчанина украли телефон и деньги через мобильный банк

Отдых на Байкале для жителя Хабаровского края не обошелся без последствий

В Кабанском районе полицейские задержали подозреваемого в краже сотового телефона и переводе денежных средств со счета жителя Хабаровского края

27 июля 2019 года в Селенгинский отдел полиции обратился житель Хабаровского края с заявлением о краже сотового телефона.

Мужчина отдыхал с друзьями в одном из кафе на побережье Байкала в с. Новый Энхалук. Он ненадолго отвлекся, а вернувшись, не обнаружил на столе свой телефон. Ущерб он оценил в 10 тысяч рублей.

Спустя несколько месяцев украденный телефон был включен, тогда и стало ясно, кто вор.

Выяснилось, что телефон украл 20-летний ранее судимый житель с. Тресково. Также он перевел со счета, привязанного к сим-карте, более четырех тысяч рублей на счет своего знакомого. После он спрятал украденный смартфон и не пользовался им несколько месяцев.

Телефон сотрудники полиции изъяли. Возбуждены уголовные дела по статье «Кража».





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