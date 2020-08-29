В Бурятии продолжают искать пропавшего месяц назад мужчину

29 июля житель поселка Романовка находился на берегу реки Витим со своими товарищами. Через некоторое время мужчина остался на берегу один и пропал. Предположительно, он находился в машине и хотел уехать, но она скатилась по берегу в реку. Человек не смог выбраться.

6 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы нашли машину предположительно утонувшего мужчины. Она находилась в 4 км. от предполагаемого места утопления.

Поиски были приостановлены.

25 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вновь выехали на поиски.

За два прошедших дня они обследовали 92 км. реки и береговой линии. Сегодня поиски продолжатся.

Если Вы стали свидетелем несчастного случая или сами попали в беду, немедленно сообщите об этом по телефону «112» или «101».



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