Улан-удэнка обокрала случайного знакомого на 45 тысяч рублей

Горожанка крепко обняла мужчину и похитила с его шеи золотую цепочку

В марте 2020 года в номере гостиницы 23-летняя жительница столицы Бурятии, оставшись наедине с 45-летним знакомым, обняла его руками за шею, незаметно отстегнула застежку и тайно похитила с его шеи золотую цепь стоимостью 45 000 рублей.

С похищенным предприимчивая дама скрылась с места преступления и распорядилась «добычей» по своему усмотрению.

Действия горожанки Советский районный суд квалифицировал по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

- При назначении наказания суд учитывал характер и степень общественной опасности совершенного преступления, данные о её личности, отсутствие судимости, влияние назначенного наказания на исправление подсудимой и на условия жизни её семьи, а также обстоятельства смягчающие наказание. В качестве обстоятельств, смягчающих наказание, суд учел полное признание вины в совершении преступления, активное способствование его расследованию, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребенка, отсутствие близких родственников, - сообщает пресс-служба суда.

Приговором суда женщине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год, условно с испытательным сроком 2 года. Приговор вступил в законную силу.





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