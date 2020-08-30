Минздрав Бурятии ответил на статью «Номер один» об умершем в районной больнице младенце

Дежурному врачу вынесли выговор за нарушения правил оказания медпомощи
Напомним, речь идет о трагедии, произошедшей в селе Бичура. Родители восьмимесячного ребенка дважды привозили ослабевшего сына в районную больницу и каждый раз натыкались на стену равнодушия. И фельдшер скорой, и дежурный врач районной больницы не понимали, чем были так взволнованы родные малыша - ведь у ребенка «просто режутся зубки». При поступлении в больницу у маленького пациента медики даже не взяли анализы, не осмотрели должным образом, посоветовав лишь жаропонижающее. В итоге восьмимесячный ребенок погиб от менингита. Более шести часов он умирал в больнице на руках у матери без оказания должной медицинской помощи (подробнее здесь).
В ответ на нашу публикацию Минздрав Бурятии подготовил свой ответ. Согласно выводам специальной комиссии, которая разбиралась в произошедшем, в большинстве случаев детей с таким диагнозом спасти невозможно.
«По результатам служебного расследования причиной смерти ребенка стала менингококковая инфекция, Синдром Уотерхауса-Фридериксена с кровоизлиянием в кору надпочечников. Синдром Уотерхауса-Фридериксена является молниеносной формой сепсиса при менингококковой инфекции, которая развивается в течение 5-7 часов. Исход в подавляющем большинстве случаев - летальный. Заболеваемость менингококковой инфекцией в России среди взрослых составляет - 1.97 на 1000 человек, среди детей заболеваемость значительно выше и составляет - 6.9. Среди детей преобладают генерализованные и молниеносные формы менингококковой инфекцией», - говорится в выводах Минздрава.
Тем ни менее в ведомстве согласны с тем, что дежурный врач-инфекционист оказывал медицинскую помощь ненадлежащим образом.
«Выявлены нарушения Приказа Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи детям при генерализованной форме менингококковой инфекции тяжелой степени тяжести», клинических рекомендаций по оказанию медицинской помощи детям с менингококковой инфекцией: проведен некачественный первичный осмотр ребенка, что не позволил оценить тяжесть состояния ребенка и выявить нарушения со стороны нервной системы. Действия врача инфекциониста расценены как ненадлежащее оказание медицинской помощи, вынесено дисциплинарное взыскание врачу инфекционисту», - отметили в Минздраве РБ.
Между тем семья погибшего ребенка считает, что у их сына был шанс на жизнь, которого медики районного ЦРБ своими действиями (а вернее, бездействием) его лишили. Вот только уголовное дело, открытое по заявлению пострадавших, вскоре было прекращено. Как водится у нас в Бурятии, только после обращения семьи к главе Следкома Бурятии Александру Бастрыкину оно было возобновлено. Однако на днях, как стало известно «Номер один», вновь было принято решение о прекращении уголовного дела.
- Уголовное дело прекращено. В ходе производства предварительного следствия по нему в учреждениях разных регионов проведены три комиссионные судебно-медицинские экспертизы, в заключениях которых экспертами приведены выводы об отсутствии причинной связи между действиями медицинских работников, принимавших участие в оказании врачебной помощи ребенку, и наступлением летального исхода. В настоящее время в рамках гражданского производства состоялось судебное решение по иску родителей ребенка к лечебному учреждению. В ходе судебных разбирательств судом назначена еще одна судебно-медицинская экспертиза, результаты которой подтвердили выводы следствия, - комментируют в СУ СК РФ по РБ.
Адвокат семьи Чебуниных Елена Севергина намерена обжаловать это решение.
Фото: Pixabay.com
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