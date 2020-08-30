В Улан-Удэ на пожаре пострадал ребенок

11-летнего мальчика госпитализировали



29 августа на телефон спасения поступил сигнал о возгорании частного жилого дома в Октябрьском районе. На момент прибытия первого подразделения из дома шел дым. В результате пожара пострадал 11-летний ребенок. Мальчик был травмирован и госпитализирован в Детскую Республиканскую Клиническую больницу.



"Огнем повреждена комната площадью 15 кв.м., закопчены стены дома. Всего к тушению привлекались 8 человек и 3 единицы техники Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона. Огнеборцам потребовалось 8 минут для полной ликвидации очага. Предварительная причина возгорания - нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования", - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.



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