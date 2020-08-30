В Бурятии спасатели и добровольцы искали женщину, которая не терялась

Сборщица дикоросов не знала, что ее потеряли



Вчера, 29 августа, от жителей Бурятии поступило сообщение о том, что их родственница 27 августа ушла в труднодоступную местность в 10 км. от Усть-Бургалтай Закаменского района собирать дикоросы и не вернулась. Был организован поиск добровольцами.



"Также из г. Улан-Удэ выехали 4 спасателя Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. В 19:00 вечера прибывшие спасатели приступили к поисковым работам. В 21:50 женщина вышла из леса самостоятельно – она ночевала на гурте и не знала, что ее потеряли", - сообщили в пресс-служба РА ГО и ЧС.



Отметим, это не единственные поиски сборщика дикоросов, которые проходили вчера. В лесном массиве в 15 км. от села Старая Курба Заиграевского района заблудился мужчина. На помощь потерявшемуся выехали 5 спасателей Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Через 1,5 часа он самостоятельно вышел на дорогу.



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