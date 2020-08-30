В Бурятии водитель компании прикарманил выручку

17 тысяч рублей он так и не вернул, за что и пойдет под суд



Сотрудники полиции Улан-Удэ в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали подозреваемого в присвоении денежных средств организации, занимающейся оптово-розничной продажей бытовой химии. 31-летний водитель фирмы частично присвоил выручку - 17 тысяч рублей, полученных от заказчиков за привезенный товар.



"При этом при сдаче наличности в кассу он солгал коллегам, что оставил эти деньги в кармане других брюк и пообещал в ближайшее время их вернуть. Однако средства так и не были возвращены в организацию. Мужчина потратил их на личные нужды", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



За совершенный проступок он уволен из фирмы. Ранее гражданин уже привлекался к уголовной ответственности за имущественное преступление. Возбуждено уголовное дело, добавили в МВД.



Фото: "Номер один"