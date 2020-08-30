В Бурятии помощник по хозяйству обчистил дачу, на которой работал

Хозяин лишился культиватора, двух газонокосилок и синтезатора



В начале июня в полицию Тарбагатайского района с заявлением о краже имущества из дачного дома обратился 62-летний улан-удэнец. Мужчина пояснил, что несколько дней находился в Улан-Удэ, а вернувшись дачный дом в с. Нижний Саянтуй обнаружил отсутствие культиватора, двух газонокосилок и синтезатора. Ущерб составил 65 тысяч рублей.



Полицейские задержали 47-летнего подозреваемого. Мужчина рассказал полицейским, что ранее помогал заявителю по хозяйству. Зная, об отсутствии хозяина, он через окно проник в жилище и похитил имущество. Перевезти технику он попросил своего знакомого, не сказав ему о преступлении.



"Похищенное злоумышленник сбыл случайным встречным, вырученные деньги потратил на личные нужды. Отметим, мужчина ранее за судим за кражу и наркопреступление. Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

