В Бурятии приостановили поиски утонувшего на реке Витим мужчины

Тело не ищут из-за проливных дождей



В Бурятии приостановили поисковые работы утонувшего на реке Витим. Виной тому стали сложные погодные условия (дожди).



Напомним, 29 июля житель поселка Романовка находился на берегу реки Витим со своими товарищами. Через некоторое время мужчина остался на берегу один и пропал. Предположительно, он находился в машине и хотел уехать, но она скатилась по берегу в реку. Человек не смог выбраться.



6 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы нашли машину. Она находилась в 4 км. от предполагаемого места утопления. Поиски были приостановлены. А 25 августа спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы вновь выехали на поиски.Обследовано порядка 100 км реки и береговой линии.



Если Вы стали свидетелем несчастного случая или сами попали в беду, немедленно сообщите об этом по телефону «112» или «101».



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