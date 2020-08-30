В Бурятии двух молодых тунеядцев поймали за сбором марихуаны

Парни приехали в район за "добычей" на маршрутке



Двух улан-удэнцев, занимавшихся сбором дикорастущей конопли, задержали полицейские в 4 км от с. Оронгой. У молодых людей изъяты два пакета марихуаны общей массой около пятисот граммов. От освидетельствования на предмет употребления наркотического средства граждане отказались, за что получат штрафы. Правоохранителям они пояснили, что собирали наркотик для собственного употребления, предварительно приехав в район на маршрутном такси.



"Подозреваемым 19 и 21 год. Они нигде не учатся и не работают. Кроме того, один из них ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Возбуждены уголовные дела, ведется следствие", - сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



Полиция напоминает: об известных Вам фактах наркопреступлений, лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщить в ближайший территориальный орган внутренних дел либо по телефону 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно.



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