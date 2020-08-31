В Бурятии участница кровавой банды черных риэлторов хотела смягчить режим

Суд и прокуратура решили, что оснований для этого нет





Верховный суд Бурятии отказал участнице кровавой банды черных риэлторов в удовлетворении ходатайства об улучшении условий отбывания наказания и переводе из колонии общего режима в колонию-поселение. В декабре 2009 года за убийства и мошенничество в крупном размере женщину приговорили к 19 годам 8 месяцам колонии общего режима.

Напомним, в 2007 году в Октябрьском районе Улан-Удэ пропала семья из трех человек – 56-летняя женщина, ее 32-летняя дочь и двухмесячный внук. Начался розыск пропавших, в результате в поле зрения оперативников попала группа из восьми человек, занимавшихся отъемом квартир у не очень благополучных, часто злоупотребляющих спиртным граждан. Они находили в городе алкоголизированных владельцев квартир, входили к ним в доверие и обещали помочь с обменом жилья, а заодно и решить вопрос с накопившимися долгами за «коммуналку». Когда подельники обманом получали нотариальную доверенность на продажу квартир, хозяев поили водкой со снотворным и убивали. Тела закапывали в близлежащих к городу лесах.За время деятельности группы, с марта по октябрь 2007 года, подельники убили шестерых человек и завладели тремя квартирами. Попытка реализации еще одной квартиры была пресечена силовиками.Роли в группе были распределены. Организатором суд признал 22-летнего Глеба Бурова, он получил пожизненный срок заключения. В состав группы также входили супруги-владельцы агентства недвижимости «Адамант» и знакомые организатора. Все они получили сроки от 12 до 24 лет.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в период отбытия наказания осужденная 13 раз привлекалась к дисциплинарной ответственности за нарушения порядка, её поведение не являлось стабильно правопослушным. Основания для перевода ее в колонию-поселение отсутствуют.Советский районный суд Улан-Удэ согласился с доводами прокуратуры и отказал в удовлетворении ходатайства женщины. Такую же позицию занял и Верховный суд, где осужденная пыталась обжаловать решение первой инстанции.Фото: «Номер один»