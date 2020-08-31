В Улан-Удэ пожилой водитель скончался от сердечного приступа сразу после ДТП

Приехавшие медики помочь мужчине уже не могли
ДТП произошло вечером 30 августа на ул. Ключевская в Улан-Удэ. 62-летний водитель автомобиля «Тойота Сурф» в районе дома № 72Б, на полосе, предназначенной для разворота, совершил столкновение с автобусом «Хендэ Каунти» а затем врезался в дорожное ограждение.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, сразу после аварии у водителя «Тойоты» случился сердечный приступ. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Фото: ГИБДД Бурятии
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