В Улан-Удэ пожилой водитель скончался от сердечного приступа сразу после ДТП

Приехавшие медики помочь мужчине уже не могли





ДТП произошло вечером 30 августа на ул. Ключевская в Улан-Удэ. 62-летний водитель автомобиля «Тойота Сурф» в районе дома № 72Б, на полосе, предназначенной для разворота, совершил столкновение с автобусом «Хендэ Каунти» а затем врезался в дорожное ограждение.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, сразу после аварии у водителя «Тойоты» случился сердечный приступ. Мужчина скончался до приезда скорой помощи.Фото: ГИБДД Бурятии