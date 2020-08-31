В Бурятии пьяный водитель опрокинул самосвал

Водительских прав у мужчины не было





ДТП произошло вчера ночью на ул. Промышленная в селе Сотниково напротив кафе «Селенга». 35-летний водитель автомобиля «Камаз» не справился с управлением и перевернулся. В результате аварии мужчина получил травмы различной степени тяжести, в том числе повреждения ног, и оказался зажат в кабине. Чтобы извлечь его оттуда, пришлось вызывать спасателей с гидравлическим оборудованием



Как сообщили в ГИБДД Бурятии, по предварительным данным водитель был пьян. Прав на управление грузовиком у него не было.Фото: ГИБДД Бурятии