В Бурятии пьяный водитель провоцировал ДТП

Мужчину уже лишали прав за вождение в состоянии опьянения





В поселке Таксимо сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заметили автомобиль, водитель которого двигался с грубыми нарушениями правил дорожного движения.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, «ВАЗ» выезжал на встречную полосу, создавая серьезную угрозу другим участникам движения. Заблокировав и остановив автомобиль, росгвардейцы при проверке документов установили, что водитель пьян. От мужчины исходил характерный запах алкоголя, а речь была невнятной.Задержанного передали наряду ГИБДД. В ходе разбирательства выяснилось, что 40-летний местный житель в этом году уже привлекался к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и был лишен водительских прав. За управление транспортным средством в состоянии опьянения в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии