В Бурятии неизвестный герой потушил загоревшийся дом и уехал

Причиной пожара был поджог





30 августа в селе Шимки Тункинского района Бурятии произошел пожар в жилом доме. На тушение огня отправились три пожарных расчета из сел Кырен и Аршан. Однако пожар был ликвидирован до прибытия огнеборцев.

По сообщению очевидцев, проезжающий мимо автомобилист затушил разгорающийся пожар и уехал. Личность этого человека не установлена.В результате пожара огнем поврежден дверной проем на небольшой площади. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причиной возгорания, предположительно, стал поджог – возле двери была найдена береста.Фото: pixabay.com