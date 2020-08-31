В Бурятии два дня тушили горящий мусорный полигон

Причиной пожара стало самовозгорание мусора





29 августа в пожарную охрану поступило сообщение о сильном задымлении на полигоне ДНТ «Багульник» села Нижний Саянтуй Тарбагатайского района. На момент прибытия пожарных горел мусор на большой площади.

Весь день огнеборцы вместе с добровольными пожарными тушили горящий мусор, в то время как работники полигона на тяжелой технике делали отсыпку. Вчера работы по отсыпке и проливке были продолжены.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, в результате пожара сгорел мусор на площади 1500 кв.м. Причиной пожара, предположительно, стало самовозгорание мусора.Фото: «Номер один»