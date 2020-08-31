Житель Улан-Удэ пропал после общения с бомжами

Последний раз мужчину видели на Центральном рынке в компании бездомных





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 54-летнего Альберта Аюшеева. С июня 2020 года мужчина перестал выходить на связь с родственниками, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Во что был одет не установлено.





Приметы: азиатской внешности, на вид около 55-60 лет, среднего телосложения, рост около 175 см, волосы седые, глаза темно-карие.Особые приметы: отсутствуют передние зубы, при разговоре шепелявит, на носу имеется горбинка после перелома носа, хромает на правую ногу.В последний раз Альберта Аюшеева видели в июне на Центральном рынке в компании лиц без определенного места жительства.При наличии какой-либо информации о пропавшем либо его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 29-58-73, 8-983-533-62-05 или 102 (112).