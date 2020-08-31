В Бурятии строительство сельского клуба началось с убийства

Двое рабочих поспорили по поводу расчета объемов труда





Днем 29 августа в селе Романовка в одном из домов, где временно располагалась бригада приезжих из другого района строителей, убили 43-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 50-летнего напарника покойного. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, за несколько дней до происшествия в село Романовка приехала бригада рабочих, нанятых для строительства сельского клуба. Их поселили в пустующий дом, расположенный в деревне. 29 августа строители на работу не вышли, в открывшемся магазине с утра они приобрели спиртное и принялись выпивать.После полудня во время застолья между двумя опьяневшими работниками возник спор по поводу расчета объемов труда. Желая выяснить отношения, они вышли на веранду, где один из собутыльников выхватил нож и нанес им несколько ударов в шею и грудь напарника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Обвиняемый не пытался скрыться и оставался в доме до приезда полиции.В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.Фото: pixabay.com