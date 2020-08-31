В Бурятии строительство сельского клуба началось с убийства

Двое рабочих поспорили по поводу расчета объемов труда
Днем 29 августа в селе Романовка в одном из домов, где временно располагалась бригада приезжих из другого района строителей, убили 43-летнего мужчину. По подозрению в совершении преступления на месте происшествия правоохранители задержали 50-летнего напарника покойного. В ходе допроса мужчина дал подробные показания об обстоятельствах учиненной им расправы.
Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, за несколько дней до происшествия в село Романовка приехала бригада рабочих, нанятых для строительства сельского клуба. Их поселили в пустующий дом, расположенный в деревне. 29 августа строители на работу не вышли, в открывшемся магазине с утра они приобрели спиртное и принялись выпивать.
После полудня во время застолья между двумя опьяневшими работниками возник спор по поводу расчета объемов труда. Желая выяснить отношения, они вышли на веранду, где один из собутыльников выхватил нож и нанес им несколько ударов в шею и грудь напарника. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Обвиняемый не пытался скрыться и оставался в доме до приезда полиции.
В настоящее время решается вопрос о заключении обвиняемого под стражу.
Фото: pixabay.com
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